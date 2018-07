L'Olot s'emporta el derbi a Vilatenim amb gols de Pedro del Campo i Marc Mas

Victòria de l'Olot a Vilatenim en un entretingut derbi gironí en què dos gols en els primer temps del garrotxins van acabar sent decisius per la victòria de l'equip de Segona B (1-2). Un exjugador del Figueres, Pedro del Campo, va obrir el marcador en el minut 5 rematant de cap una centrada de Jordi Xumetra mentre que el segon gol garrotxí, minut 14, també va ser gràcies a una rematada de cap, en aquest cas de Marc Mas, després d'un passada al segon pal de Jose. Un dels darrers fitxatges, Álvaro, era el més insistent per part del Figueres però el marcador ja no es va moure més abans del descans (0-2). L'1-2, però, acabaria arribant en el minut 52 gràcies a l'exjugador del Llagostera B, Marc Gelmà. Poc després, Barnils enviaria una pilota al pal que podria haver significat l'1-3 mentre que, a cinc minuts del final, Èric Pimentel va desaprofitar el que podria haver estat l'empat a 2 davant Ginard.



Palamós-Sabadell (0-1)

El Palamós de Primera Catalana va plantar cara al Sabadell de Segona B que es va avançar al primer quart d'hora amb un gol del gironí Àngel Martínez. Els vallesans van intentar marcar un segon gol, però els dos porters del Palamós, Quintanas a la primera part i Marco a la segona, ho van impedir. Al final, 0-1 pel Sabadell.