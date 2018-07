El repte de Machín a Sevilla comença avui amb la prèvia de l'Europa League

Amb el Girona, Pablo Machín va quedar-se a tres places per tenir dret a jugar l'Europa League. Des de la segona volta, els blanc-i-vermells van atrevir-se a somiar-hi iniciant una baralla frec a frec amb l'Eibar, el Getafe i el Sevilla. Amb 7 punts de diferència respecte al setè classificat -Sevilla amb 58 punts-, els gironins van veure com se'ls escapava aquest tren en l'últim tram de temporada. El Girona no ho va aconseguir; Pablo Machín sí. El tècnic va desvincular-se del club de Montilivi i va signar per dues temporades amb el Sevilla. Va ser l'oferta «irrefusable» que preveia des del mes de març. Per fer-se un lloc a la competició europea, però, l'exentrenador del Girona haurà de superar un total de tres fases prèvies.

Machín té avui el primer repte oficial de la temporada 2018-19 amb l'Ujpest hongarès. El partit de la primera ronda prèvia per arribar a la fase de grups de l'Europa League es disputarà a 3/4 de deu de la nit al Sánchez Pizjuán i el tècnic està impacient per escoltar la nova afició. «Vull sentir com a local tot el públic cantant l'himne del Sevilla. L'afició sevillista és fidel, sap quan el seu equip la necessita. Es veurà un nou projecte, que encara està verd, i per això necessitem tot el suport de l'afició. Serà el jugador número 12», comentava. I és que a Girona, Machín estava ben acostumat a aquest extra d'energia. Tant, que l'afició va ser premiada per la Lliga com la millor de Primera Divisió. Fins ara, el Sevilla ha jugat tres amistosos de pretemporada amb tots els resultats possibles. Derrota 0-1 contra el Benfica, triomf 0-2 amb el Múrcia i empat 1-1 amb el Bournemouth. El tècnic sorià encara el partit d'avui amb l'Ujpest amb un únic resultat possible: la victòria. «No tenim excuses per passar aquesta eliminatòria. És el meu debut i necessitem fer un bon partit perquè el nostre futur sigui el millor possible», deia. Els de Budapest venen de fer una gran remuntada contra el Neftci Baku. Van caure 3-1 en l'anada a Azerbaidjan i després van aconseguir girar la truita amb un 4-0 a casa seva.



Un inici dur per a Machín

Estar a Europa no serà fàcil. El Sevilla de Machín comença avui un estiu d'infart. Entre Europa League, Supercopa i Lliga l'equip haurà de disputar gairebé deu partits oficials fins al 30 d'agost. A més, l'entrenador compta amb altres contratemps. Amadou, un dels fixos per a Machín, és dubte i ahir no va poder-se entrenar per molèsties al quàdriceps. Pareja també està tocat. I els mundialistes, que gairebé no s'han entrenat. «Cal ser objectius, només han fet dues sessions amb l'equip. Són molt professionals, amb treball després de la inactivitat. No estaran en les millors condicions, però pot ser que en necessitem algun», explicava. Ahir el Sevilla va fitxar el defensa Sergi Gómez (Celta) i s'espera que també arribi Joris Gnagnon. «Falta gent per reforçar l'equip. Els que volem són difícils de portar. El mercat anglès tanca el 9 d'agost i no podem competir amb ells. Els meus futbolistes són professionals i no pensaran en altres coses mentre juguen», va sentenciar.