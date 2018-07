Caldes i Calafell, primers rivals de Citylift Girona i Lloret a l'OK Lliga 2018/19

Les diferents lligues d'hoquei patins varen sortejar ahir al vespre en un acte conjunt a Barcelona que va determinar els rivals per als dos equips gironins de l'OK Lliga (Citylift Girona i Vila Esportiva Lloret), el de l'OK Lliga Femenina (Citylift Girona) i els dos de l'OK Lliga Plata (Corredor Mató Palafrugell i Shum Frit Ravich). Pel que fa a la màxima categoria, el Citylift Girona que continuarà entrenant Ramon Benito s'estrenarà el 22 de setembre a la pista del Caldes (20.00); mentre que el Lloret, amb Josep Codina en el lloc de Manolo Barceló a la banqueta, s'estrenarà el mateix dia rebent el Calafell. A l'antiga Primera Divisió, ara denominada OK Lliga Plata, la primera jornada no arribarà fins el 20 d'octubre amb el Shum jugant a la pista del Raspeig (20.00) mentre que l'endemà, diumenge, el Palafrugell jugarà al migdia a la pista de l'Arenys de Munt. Finalment, a l'OK Lliga Femeni el Cityift Girona jugarà el mateix 10 d'octubre a la pista de l'Alcorcón en una nova temporada a l'elit que aquest curs ja no comptaran amb Carla Dorca, retirada al final del passat curs.