La gesta d'una dona de 50 anys: Neda 92 km entre Alacant i Eivissa

Després de 36 hores i mitja nedant, la menorquina Tita Llorens ha aconseguit el seu repte: unir nadant Xàbia (Alacant) amb Eivissa. Aconsegueix així un rècord: ser la primera persona a cobrir aquests dos punts nadant sense vestit de neoprè.

A les 19:30 de la tarda l'esportista arribava a Cala Codolar després d'haver completat uns 92 quilòmetres.

Tita Llorens va sortir divendres de Xàbia a les 7 del matí i a uns 3,5 quilòmetres d'arribar a Eivissa la situació es va complicar perquè havia de nedar amb el vent en contra. A causa d'això, el repte, que pretenia completar en menys de 34 hores, es va allargar

Sobre el seu tercer intent per completar aquesta travessia, Llorens explicava fa uns dies: "La previsió meteorològica i de l'estat del mar és boníssima per a aquests dies, encara que sempre hi ha imprevists. Estic molt motivada i amb moltes ganes d'arribar i de saber tot m'ha sortit bé".

La veterana nedadora (compleix 50 anys el proper 11 d'agost) és especialista en proves en aigües obertes.