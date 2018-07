Lamela obre judici oral a Sandro Rosell i li imposa una fiança de 78,6 milions d'euros

La magistrada de l'Audiència Nacional Carmen Lamela ha acordat obrir judici oral contra l'expresident del FC Barcelona Sandro Rosell, la seva dona, el seu soci Joan Basoli i tres persones més. A més, la magistrada fixa la fiança per a Rosell en 78,6 MEUR per assegurar possibles responsabilitats que es puguin imposar un cop se l'hagi jutjat i es dicti sentència. En el cas de Besoli, se li imposa fiança de 73,3 MEUR i 66,6 MEUR per a l'esposa de l'expresident, Marta Pineda. La magistrada els dona 24 hores per dipositar els diners i, en cas de no fer-ho, els embargarà els béns fins cobrir aquestes quantitats. La magistrada també apunta que Rosell ha de continuar en presó preventiva i assenyala que serà la Sala Penal l'encarregada de jutjar-los. Lamela ha processat Rosell per blanqueig de capitals i organització criminal. La Fiscalia ja ha sol·licitat per a ell 11 anys de presó i 59 MEUR del multa. Aquesta setmana, i després d'acordar-ho la mateixa Lamela, Rosell ha estat traslladat de Soto del Real a Brians 2. Fa més d'un any que està en presó preventiva.

Després de tancar la investigació, Lamela va processar Rosell i cinc encausats més per haver presumptament desviat fons de comissions irregulars cobrades a la Confederació Brasilera de Futbol (CBF) per drets d'imatge i organització de partits. La magistrada els acusa d'haver blanquejat 20 MEUR de la CBF desviats pel seu expresident, Ricardo Teixeira, que està sent investigat als Estats Units.

La magistrada que ha instruït aquesta causa, Carmen Lamela, ha estat designada per ocupar un lloc a la Sala Segona del Tribunal Suprem, al que s'incorporarà properament.