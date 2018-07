Las Dunas i FaseWind organitzen el Campionat Europeu de «windsurf»

El càmping Las Dunas, un dels més prestigiosos de la Costa Brava, en motiu del seu 50è aniversari, organitza enguany un esdeveniment únic: el Campionat Europeu de windsurf en la modalitat de freestyle. L'esdeveniment l'organitzen conjuntament el càmping Las Dunas i el Centre Nàutic FaseWind, que treballen conjuntament des de l'any passat per oferir el millor servei nàutic al litoral empordanès, de la mà de Pilar Serra i Hug Chardon, windsurfistes experimentats i actualment jutges en competicions nacionals i internacionals.

L'esdeveniment tindrà lloc del 5 al 9 de setembre al municipi de Sant Pere Pescador, i acollirà els millors windsurfistes del continent i d'arreu del món, en la modalitat de freestyle. La prova forma part del Circuit Europeu (European Freestyle Pro Tour), i es realitza als millors spots d'Europa (Holanda, Itàlia, Canàries, ...). Durant els 5 dies de l'esdeveniment, la badia de Roses s'omplirà de veles fent uns bots espectaculars, doncs es tracta d'una modalitat d'estil lliure en la qual es realitzen trucs de tot tipus. Cada truc rep una puntuació per dificultat, varietat i estil, i és aquí on els millors regatistes es deixaran la pell per coronar-se amb el títol de campió de l'esdeveniment. No cal patir pel vent, doncs si els tèrmics de finals d'estiu o la tramuntana no fan acte de presència, els windsurfistes són estirats per una moto d'aigua en la modalitat anomenada Towing.

Aprofitant les dates de competició, el Càmping Las Dunss i FaseWind organitzen també la Trobada Catalana de Funboard, uns dies únics pels amants d'aquest esport, per tots aquells aventurers que s'hi vulguin iniciar i per tots els curiosos. Durant tot el cap de setmana es realitzarà una fira amb stands, food trucks, xerrades i activitats gratuïtes per a tots els públics. Per als practicants de windsurf que s'inscriguin en aquesta trobada, es realitzarà una prova amateur i una barbacoa, creant així un espai de convivència i un ambient únic per tots els windsurfistes que hi vulguin participar, tenint presents les estrelles mundials d'aquest esport.