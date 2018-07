La moció de censura es torna a encallar a Palamós

Tensió i polèmica a l'assemblea del Palamós. Un altre cop de porta a la moció de censura. Els socis que van deixar petita la sala de premsa van mostrar el seu descontentament amb la gestió del president, Joan Pau Pérez. Feia temps que el degà no vivia una assemblea de socis tan tensa i plena de discussions i retrets. Un mal ambient, però, que no va acabar servint perquè la moció de censura promoguda per «Junts pel degà» vagi endavant atès que l'actual president, Joan Pau Pérez, i la seva junta la varen rebutjar al·legant que el grup liderat per Pere Aliu havia presentat «signatures falsificades». Sense moció de censura no hi haurà, per tant, eleccions a curt termini tot i que ahir els socis no varen aprovar a Joan Pau Pérez ni el tancament econòmic de la passada temporada ni el pressupost de la que ara comença.

«No es farà el vot de censura perquè el grup de Pere Aliu ha presentat signatures falsificades», va dir publicament Joan Pau Pérez en una acusació a la qual Pere Aliu va respondre demanant a l'advocat del club que li ensenyés aquestes falsficacions.

«Estem aguantant insults i provocacions, no ens mereixem aquest tracte, he vist enganxines, pancartes... tot això tindrà conseqüències», va assegurar Pérez en una de les assembles més tenses dels últims anys a Palamós en una «guerra» que no s'acaba.