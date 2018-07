Victòria per a Démare i avui arriba el Tourmalet

Victòria per a Démare i avui arriba el Tourmalet

El francès Arnaud Démare (Groupama) va guanyar a l'esprint l'etapa d'ahir amb final a Pau en un dia en què no hi hagut cap canvi a la general a l'espera d'avui, quan es trobaran amb ports mítics com el Tourmalet o l'Aubisque. Geraint Thomas continua líder amb Tom Dumoulin i Chris Froome a 1.59 i 2.31 minuts.