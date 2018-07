Clou el campus d'Hoquei Patins de la Federació al GEiEG de Sant Narcís

Ahir va finalitzar el campus d´hoquei patins que la Federació Espanyola de Patinatge ha estat impartint a les instal·lacions del complex esportiu de Sant Narcís. Dividit en dos torns (primer, nois i segon, noies). Més de 120 joves d´edat fins a 17 anys han participat en aquesta tecnificació que ha dirigit l´entrenador d´OK Lliga, Diego Mir. Durant la setmana del 16 al 22 de juliol, en el primer torn, un total de 62 nois van participar en aquesta tecnificació que a més a més, va servir per formar la selecció estatal sots 17 que participarà en els propers compromisos internacionals.

Aquesta setmana, un total de 58 nois han pres part en el programa de seguiment de jugadores d´àmbit estatal. Amb un treball específic i molt tècnic, els participants han treballat en jornades de matí i tarda, combinant tant l´aspecte físic com el treball en pista.

La idea de la Federació Espanyola és que aquest campus formatiu per a joves jugadors sigui itinerant.