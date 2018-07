El derbi entre el Peralada i l'Olot serà a la segona jornada

S'ha fet esperar, però l'Olot i el Peralada-Girona B ja coneixen els rivals que es trobaran aquesta temporada a Segona Divsió B. A falta de quatre setmanes per començar la lliga, la Federació Espanyola de Futbol va fer públic ahir el calendari del curs 2018-19 que començarà el cap de setmana del 25 d'agost. Els de Raúl Garrido debutaran a casa contra el Cornellà i els del Chicho ho faran a domicili a l'estadi de la Nova Creu Alta amb el Sabadell. Una setmana més tard, hi haurà derbi gironí al Municipal de Peralada. La segona volta serà a mitjan gener al Municipal de l'Olot.

«Començar a casa sempre és molt positiu, però això no vol dir que sigui fàcil. El Cornellà, que l'any passat va jugar els play-off, és un rival molt complicat. També tenim l'al·licient de jugar el derbi amb el Peralada tan aviat. Es tracta d'un equip en formació i pot ser que li costi més agafar el ritme. Mai se sap. A més a més, enguany tenim un final de temporada molt millor que l'altra. Va ser bastant dur perquè vàrem trobar-nos tots els equips de la part alta en l'últim tram de la lliga. A priori aquesta temporada es presenta una mica més senzilla, tot i que al cap i a la fi haurem de jugar davant de tots», explica l'entrenador de l'Olot Raúl Garrido.

«Ja esperàvem que el calendari fos complicat. Sobretot per la nostra situació, que comptem amb molt pocs jugadors disponibles. En plantilla en tenim poc més de mitja desena i no poder treballar amb tots és un inconvenient. Com l'any passat, les cinc primeres jornades seran especialment dures. El Sabadell en el debut, l'Olot que s'ha reforçat, el Barça B... És difícil, però som molt conscients de la nostra situació i l'assimilem de la millor manera. Som un filial, no tenim a tots els jugadors, que encara n'han d'arribar, i els rivals no són fàcils. Ho afrontarem de la millor manera», diu Chicho sobre el Peralada.

La novetat del Conquense

Els conjunts gironins hauran d'afrontar un llarg desplaçament de més de 600 quilòmetres per visitar al Conquense, l'equip manxec que ha passat a formar part del grup tercer. L'Olot i el Peralada també tindran les grans novetats del Barça B, que va perdre la categoria de plata, i de l'Espanyol B, acabat d'ascendir.