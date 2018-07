Tensió al Palamós per la relació amb l'empresa índia Perfect Football

Ànims crispats, picabaralles dialèctiques, votacions caòtiques, recomptes i més recomptes, acusacions de falsedat documental, rebuig a la liquidació dels comptes de la temporada passada, no aprovació del nou pressupost, enèssim no a la moció de censura... La polèmica a Can degà no cessa. I enmig del temporal, l'acord amb els indis, una operació que no convenç l'oposició. A l'assamblea de socis del degà de dijous passat, un dels temes més polèmics va ser el de la col·laboració del club amb l'empresa catalanoíndia Perfect Football. La directiva de Joan Pau Pérez va repartir als abonats un document amb una explicació, que tot i l'intent, no va convèncer gens ni mica el grup opositor Junts pel Degà. En aquest comunicat s'explica que «davant les afirmacions dites per persones mal informades o per confusions que s'hagin pogut produir, la junta vol» fer un seguit d'aclariments respecte a això.

L'entitat Perfect Football representada per Shubham Garb i la Fundació Esportiva Palamós han subscrit un conveni de col·laboració perquè Perfect Football gestioni a l'índia i per a persones d'aquella nacionalitat la selecció de jugadors de futbol que tinguin interès a formar-se a Espanya i competir en lligues oficials i que sigui el Palamós el lloc i el club on jugar i on residir. El Palamós explica que Perfect Football cobra per les seves gestions uns 20.000 euros per jugador que són abonats per aquells que volen formar-se i competir a Espanya, i que es destinen a cobrir les despeses de l'estada, la manutenció i la formació dels jugadors. En el comunicat es vol deixar clar que cap d'aquestes quantitats és abonada a la FE Palamós, ni a cap dels seus patrons, sent d'exclusiva competència de Perfect Football, que és qui assumeix les obligacions davant d'aquells que l'escullen a l'Índia. Ni la Fundació Esportiva Palamós ni el Palamós assumeixen cap responsabilitat davant les persones que Perfect Football porti a Espanya, ni adquireix de cap forma cap tipus de responsabilitat davant d'elles referent a la seva estada, manutenció o educació.

Aquest acord també suposa la creació d'un equip anomenat Palamós B que competirà a Quarta Catalana, es nodrirà del futbol base del Palamós i de jugadors indis i serà l'empresa catalanoíndia qui es farà càrrec de totes les seves despeses. En resum, el Palamós i Perfect Football asseguren que «volem deixar clar que contràriament a com s'ha afirmat, la FE Palamós no tindrà cap benefici de 400.000 euros ni fa negoci a costa del Palamós».



Avui, contra el Badalona

Després de dos amistosos, triomf contra el Figueres (1-0) i derrota amb el Sabadell (0-1), el Palamós debuta s'estrena avui a l'estadi contra el Badalona (20.00) en partit de la Copa Catalunya.