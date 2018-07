«La Copa Catalunya ens il·lusiona, però haurem de fer-ho gairebé perfecte per eliminar l'Espanyol B»

A falta de menys d'un mes per a l'inici de lliga a la Segona Divisió B, la Unió Esportiva Olot jugarà aquesta tarda el seu primer partit oficial de la temporada al camp de l'Espanyol (19.00). La cita correspon a la primera ronda de la Copa Catalunya i el tècnic dels olotins, Raúl Garrido, espera un «partit difícil, juguem davant d'un equip de la nostra categoria, un filial d'un Primera Divisió que ens ho posarà molt complicat; haurem de fer-ho gairebé perfecte i jugar molt bé per guanyar i superar l'Espanyol B». En cas de victòria, els olotins jugarien en la segona eliminatòria contra el Sants, que ahir va derrotar el Castelldefels (1-0).

El conjunt de Raúl Garrido ha disputat ja tres amistosos aquesta pretemporada, en els quals el tècnic ha pogut provar diferents esquemes i realitzar diverses provatures tàctiques. L'Olot va disputar el primer amistós de la pretemporada contra el primer equip de l'Espanyol. Els olotins van perdre 1 a 2 però deixant bones sensacions. Els altres dos rivals van ser L'Escala i el Figueres, als quals van derrotar per 0 a 3 i 1 a 2, respectivament. El tècnic valencià ha assegurat que tenen moltes ganes de disputar aquest partit i de passar de ronda; per tant, aquest vespre podríem veure un onze inicial força definit i reconegut. També queda el dubte de si apostarà per una defensa de tres centrals com el curs passat o si jugarà amb defensa de quatre com hem pogut veure en alguns trams dels amistosos disputats fins ara.

«És una competició oficial, tenim respecte màxim a la Copa Catalunya i ens il·lusiona. Volem créixer, passar rondes i arribar el més lluny possible», explica Raúl Garrido que, però, avisa que «Estem en formació, gairebé dues setmanes d'entrenament amb càrrega física i costarà veure la nostra millor versió».

L'Olot tindrà davant un altre equip de la divisió de bronze: l'Espanyol B. El conjunt de David Gallego jugarà aquesta temporada al grup tercer de Segona B després de certificar el seu ascens al mes de maig. És un equip renovat i amb moltes cares noves respecte a la temporada passada, ja que han realitzat fins a sis incorporacions i alguns artífexs de l'ascens a Segona B com Pipa, Puado o Álex López han deixat el filial per passar a formar part del primer equip.