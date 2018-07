Figueres i Palamós cauen eliminats en la primera ronda de la Copa Catalunya

Vist i no vist de Figueres i Palamós a la Copa Catalunya. Els dos equips gironins varen caure eliminats en la primera ronda de la competició en caure al seu camp a mans de l'Horta (0-2) de Tercera Divisió i del Badalona de Segona B (0-1), respectivament.

Figueres i Horta competiran els dos a Tercera Divisió aquesta temporada, però els problemes dels barcelonins que ahir van presentar-se a Vilatenim amb dotze jugadors de camp semblava que podrien ajudar a decantar l'eliminatòria del costat local. A l'hora de la veritat, però, va ser l'Horta qui es va avançar en el primer temps amb un gol de Marc Rio en una rematada de cap que Carles Puig no va refusar des de la mateixa línia de gol (0-1, m. 25). Amb el pas dels minuts, sobretot a la segona meitat, el Figueres va portar el pes del partit però va pecar de falta d'encert en els metres finals. Paradoxalment, va ser l'Horta el que va tornar a fer moure el marcador marcant en el minut 63 en el seu primer xut després del descans. El partit encara es va posar més costa amunt per a l'Horta amb l'expulsió de Galeano (m. 67). En els darrers minuts, el Figueres es va bolcar sobre la porteria barcelonina però no va poder marcar. Ni tan sols en el darrer tram quan, per la vermella a Ferran, l'Horta es va quedar amb nou futbolistes.

El Badalona de Segona B va fer valer la diferència de categoria per deixar fora de la Copa Catalunya el Palamós, que aquesta temporada jugarà a Primera Catalana, en un partit igualat en què els badalonins, entrenats per Ramon Maria Calderé, es van avançar amb un gol d'Adri Diaz en el minut 25. Els locals van buscar l'empat, Javi Salamero va acabar el partit jugant amb defensa de tres, però al final el gol d'Adri Diaz de la primera meitat va acabar sent el decisiu, tot i que els visitants varen acabar jugant els últims 10 minuts amb deu per l'expulsió de Robusté. Ara, el Badalona s'enfrontarà en la segona eliminatòria de la Copa Catalunya al guanyador del partit entre el Granollers i el Llagostera d'aquesta tarda.