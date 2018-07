L'olotí Blai Mallarach, subcampió d'Europa de waterpolo amb Espanya

No va poder ser. Espanya i Blai Mallarach es van quedar a les portes d´un èxit històric en la final del Campionat d´Europa que es va jugar ahir a les piscines Bernat Picornell de Barcelona. La poderosa selecció de Sèrbia, favorita al títol, va complir els pronòstics però no va poder evitar que Espanya la portés al límit en una final que es va acabar decidint en els penals. El partit va acabar amb empat a 7 gols, però els serbis no van fallar cap penal i Espanya dos. Al final 10-12 pels balcànics. L´olotí del Barceloneta Blai Mallarach va sumar una altra medalla internacional al seu palmarès, ja havia estat plata en el Mundial de Roma del 2009, després d´una final on va ser protagonista marcant dos dels set gols de la selecció espanyola.

Amb el primer gol del partit marcat per Blai Mallarach aprofitant una superioritat en el primer quart, la selecció espanyola, entrenada pel barceloní David Marín, va anar gairebé sempre per davant amb diferències d'un gol i, en moments puntuals, de 2 (3-1).

Un dels grans referents serbis, Filipovic, no tenia el seu dia però Sèrbia mai va perdre la cara al partit i va arribar a posar-se per davant (6-5), amb els gols de Cuk, Mandic i Prlainovic a 19 segons per al final del tercer període. Muñarriz va empatar el partit per Espanya gràcies a una genial vaselina. El partit estava molt viu, però un gol de Jaksic posava un perillós 6-7 en el marcador. Espanya estava contra les cordes i l´empat espanyol va arribar de l´esquerra de Blai Mallarach que, a quatre minuts per acabar, va empatar el partit. El marcador ja no es va moure més i els penals van acabar decidint el partit del costat dels serbis que no van fallar cap llançament.