El Valladolid es reforça amb l'arribada, cedit, de l'exjugador del Girona Keko

El primer rival del Girona a la lliga aquesta temporada, Valladolid, va anunciar ahir la incorporació com a cedit de l'extrem dret Sergio «Keko» Gontán, fins al final de la imminent temporada, després d'abandonar aquest la disciplina del Màlaga. El club castellà va anunciar-ho a través de les seves xarxes socials i la seva web, i d'aquesta manera Keko tornarà a la que va ser casa seva durant mitja temporada l'any 2010.

El futbolista madrileny es va formar a les categories inferiors de l'Atlètic de Madrid i va encadenar diverses cessions a Valladolid, Girona i al Cartagena. El 2011 va posar rumb a Itàlia per enrolar-se en les files del Catània i posteriorment del Grosseto, retornant a Espanya el 2015 per jugar a l'Albacete; aquí va viure la seva millor època i això li va permetre fitxar per l'Eibar, per després ser traspassat al Màlaga la temporada 2016/17.

L'atacant serà presentat dilluns a l'estadi José Zorrilla, incorporant-se ja als entrenaments d'un equip que, de moment, s'ha reforçat molt poc per afrontar el seu retorn a Primera Divisió. El Valladolid, a més, ha perdut gent important com Jaime Mata (Getafe) o Hervías (Eibar).