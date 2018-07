Valverde vol un altre jugador al mig del camp per les sortides de Paulinho i Iniesta

Ernesto Valverde va reconèixer ahir obertament que li agradaria l'arribada d'un nou migcmapista a la plantilla després que, aquest estiu, hagin sortit Iniesta i Paulinho i només s'hagi fitxat el brasiler Arthur. «Tenim baixes importants al centre del camp amb l'absència d'Andrés i Paulinho. És possible que hi hagi alguna incorporació per aspirar a tot, que és la nostra obligació. Volem fer l'equip més competitiu possible. Aquesta és la idea del club», va assegurar Valverde unes hores abans que el seu equip s'estrenés aquesta pretemporada jugant contra el Tottenham de Mauricio Pochettino.

Valverde va concedir que el club busca un perfil de jugador que s'emmotlli al seu estil de joc. «Ens agrada ficar gent per dins, que es desenvolupin bé en interiors i tinguin certa arribada», va apuntar Valverde. El tècnic també va parlar sobre la recent incorporació de l'extrem brasiler Malcom: «És un jugador jove amb projecció. El club pensa que ens pot ajudar».

A més, l'entrenador del Barça es va referir al jove francès Ousmane Dembélé en el seu segon any al club: «Esperem que sigui la temporada que exploti. És extraordinari i té grans qualitats. Ens va donar moltes coses la temporada passada, però va ser accidentada per a ell amb una lesió llarga. Ens donarà més».