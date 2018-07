Un combatiu Olot cau a Sant Adrià contra l'Espanyol B i diu adeu a la Copa Catalunya

La participació de l'Olot a la Copa Catalunya aquesta temporada va començar i acabar ahir a Sant Adrià del Besós. Els garrotxins van caure derrotats contra l'Espanyol B en un partit molt competit i obert a la primera part. Malgrat el resultat final, les sensacions no van ser del tot dolentes per a un Olot que continuna la seva preparació per a la nova temporada a Segona B. La propera prova dels de Garrido serà demà al Municipal contra el Nàstic.

La impressió de l'Olot 2018-19 no va ser gens dolenta als primers quaranta-cinc minuts. Al contrari. Els homes de Raúl Garrido, tot i veure's ben aviat per darrere en el marcador, van aconseguir empatar gràcies a un gran gol de Jordi Xumetra. Amb l'1-1, es van veure els millors moments de l'Olot i Hèctor Simon i altre cop Xumetra van posar a prova el porter del flilial Adri.

Al llindar de la mitja part, però, l'Olot va veure com el filial blanc-i-blau li clavava un cop que faria molt de mal. Després dels avisos d'Alberto i Soria seria Ángel qui, arran d'una falta lateral servida per Víctor Gómez, faria la segona diana pel filial amb una rematada de cap picada. Amb el marcador a favor, l'Espanyol B va mirar d'adormir el partit i aturar els intents dels garrotxins. Garrido va fer entrar al camp Carles Mas, Alfredo, Masó i el jove Pujada a la represa. La primera acció de perill de la segona part va ser una voleia de Del Campo que va aturar amb certs problemes el porter Adri.

Ningú volia perdre i això feia que sobre la gespa la tensió augmentés. A la recta final del matx, Jordi Masó va perdonar l'empat rematant alta una pilota franca. L'Espanyol B, en canvi, no desaprofitaria la seva oportunitat per sentenciar el duel i certificar l'accés a la següent ronda de la competició. El gironí Ferran Brugué, amb una magnífica desmarcada, va servir en safata de plata el tercer gol del capvespre a Pau Salvans, que va fer pujar el 3-1 definitiu al marcador (m. 82). L'Olot continuarà la seva preparació demà passat amb un altre amistós, aquest cop al Municipal contra el Nàstic, de Segona A.