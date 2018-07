Els penals donen el bitllet per a la següent ronda al Peralada

el Peralada va obtenir el bitllet per a la següent ronda de la Copa Catalunya ahir a Fontetes després de superar el Cerdanyola del Vallès als llançaments de penal. El partit havia acabat amb empat a un després que els vallesans igualessin el gol inicial del juvenil Pachón. El rival del filial del Girona a la següent ronda de la competició serà, aquest cap de setmana, el Sant Andreu, que ahir es va desfer del Vilassar de Mar per 2-0. El partit serà al Narcís Sala.

Chicho Pèlach continua experimentant amb diferents perfils de jugadors mentre encara no té la plantilla amb la que començarà la temporada definida. Entre els cinc que són amb el primer equip, els fitxatges que resten per arribar i els lesionats (Giorgi, Mario i Miguélez), ahir a Cerdanyola del Vallès el filial gironí va tornar a formar amb un poti-poti de jugadors del C, del juvenil i a prova. La imatge, tanmateix, no va ser dolenta i abans del quart d´hora de joc, el juvenil Pachón ha havia situat el 0-1 al marcador. Amb avantatge mínim es va arribar a la mitja part. A la represa, el conjunt local va aconseguir equilibrar el marcador mitjançant el veterà exjugador del Girona (2006-07), entre altres, Dani Martí. La tanda de penals va ser d´allò més emocionant fins que, al vuitè llançament, Diego Garzón –fitxat aquest estiu de l´Alabès B– va materialitzar el llançament definitiu que donava l´accés a la següent ronda als gironins.