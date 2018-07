El Llagostera i el Figueres començaran i acabaran la lliga a domicili

Els dos equips gironins de la Tercera Divisió començaran i acabaran la temporada 2018-19 a domicili. El pròxim cap de setmana del 18 d'agost es donarà el tret de sortida al nou curs, que finalitza a mitjan maig i compta amb la participació de 21 equips. De la mateixa manera que l'any passat, el Figueres debutarà en l'any del centenari al Municipal Feliu i Codina de l'Horta i jugarà l'últim partit al Narcís Sala del Sant Andreu. Per la seva part, el Llagostera ho farà al de la Pobla de Mafumet i al de l'Ascó. Entremig, hi haurà la «data en vermell» per a ambdós conjunts. El derbi se celebrarà el mes d'octubre a Vilatenim i la tornada serà al març a Llagostera.

«L'Horta ja ens ha superat (0-2) a la pretemporada, deixant-nos fora de la Copa Catalunya. Des d'ara, tenim tres setmanes per preparar-nos i créixer com a equip. Ens trobem un inici bastant divers. L'Horta i l'Europa, que es postulen a ocupar les primeres posicions, el Martinenc, acabat d'ascendir amb un camp incòmode i complicat... I, com és tradició, acabem amb el Sant Andreu. Esperem arribar amb els deures fets. Som un equip en construcció, amb molts canvis respecte a la temporada anterior i necessitem el nostre temps per millorar la competitivitat. Tenim ganes del derbi, serà un partit amb alt nivell. El Llagostera és un equip construït a base de talonari i és un clar aspirant a lluitar per la primera posició», explica l'entrenador del Figueres Joan Esteva.

«El fet de començar fora no és cap inconvenient. Afrontem la temporada amb moltes ganes i il·lusió. El nostre equip està format per jugadors joves experimentats a Tercera i esperem poder competir per posar les coses difícils als rivals. Ara mateix no sabem qui estarà més amunt o més avall. Només volem que la primera jornada arribi de pressa per poder tornar a jugar amb regularitat, ja que la pretemporada se'ns està fent llarga. El derbi serà un partit maco, tant a casa com a fora. Que els dos conjunts s'hi juguin alguna cosa, ho farà encara més especial», comenta el tècnic del Llagostera Oriol Alsina, que ha agafat les regnes de l'equip després del descens dels blaugrana en perdre el play-out davant l'Izarra. Com tots els 21 equips, el Figueres i el Llagostera descansaran dues jornades durant el curs.