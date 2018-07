L'Olot i Càritas Garrotxa es tornen a unir per una bona causa

Demà, a les 7 del vespre, tindrà lloc a l'Estadi Municipal d'Olot el partit Càritas, que enfrontarà l'equip local amb el Gimnàstic de Tarragona. Serà la vuitena edició d'aquest partit solidari i el quart any consecutiu en el qual el rival serà el conjunt tarragoní. Els fons recaptats aniran destinats a Càritas Garrotxa. Durant la roda de premsa de presentació del partit ahir a l'Estadi Municipal, el president de Càritas Garrotxa, Carles Oller, va voler agrair al club olotí la seva implicació en projectes solidaris. «Ens agrada dir que la Unió Esportiva Olot és modèlica i poques entitats han anat tenint la constància donant suport en els nostres projectes. Portar el nom a la samarreta ens fa visibles i és una aportació de primera línia». De la seva banda, el president Joan Agustí anava més enllà a l'hora de parlar de la relació entre Càritas i el club. «Podem dir que l'anagrama de Càritas ja forma part de l'escut de l'Olot».

El preu de l'entrada per al partit per als socis serà de 5 euros, mentre que per als no socis serà de 12 euros a general i de 25 euros a tribuna. Els menors d'edat pagaran 3 euros. El directiu de comunicació de l'Olot, Jordi Reyes, anima els aficionats a anar al partit. «La finalitat és ajudar Càritas Garrotxa i esperem que l'afició de l'Olot ens acompanyi. Jugarem contra un equip d'entitat, de Segona Divisió Acom el Nàstic de Tarragona i esperem que hi hagi una bona assistència de públic».

El partit servirà per continuar fent proves a l'entrenador, Raúl Garrido, després de la derrota de diumenge contra l'Espanyol B a la Copa Catalunya. Ahir la plantilla va viure una jornada diferent a l'Estartit amb diverses activitats aquàtiques que va acabar amb un dinar de germanor al restaurant de l'extrem Jordi Xumetra, natural de la localitat.