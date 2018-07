Lopetegui afronta un «apassionant repte» al capdavant del Reial Madrid

L'entrenador del Reial Madrid, Julen Lopetegui, ha comparegut per primera vegada aquesta pretemporada davant dels mitjans de comunicació. A la roda de premsa, l'entrenador basc ha restat importància a la marxa de Cristiano Ronaldo i ha qualificat de «repte apassionant reinventar» a l'actual campió d'Europa sense el portuguès.

El guipuscoà ha afirmat que «clarament sí» hauria fitxat pel conjunt blanc sabent que el seu referent dels últims anys no anava a seguir, tot i que no ha volgut explicar si va parlar amb ell per convèncer-lo per tal que no marxés.

«El primer que cal fer és un reconeixement a un dels jugadors més importants de la història del Reial Madrid. Va manifestar el seu desig de sortir i el club s'ho va facilitar reconeixent el seu llegat extraordinari», ha afegit sobre Cristiano.

D'altra banda, creu que no és indispensable fer noves incorporacions, ja que en breu arribaran «excel·lents fitxatges», en relació als mundialistes que encara estan de vacances. «Serè feliç encara que no arribin nous jugadors», ha remarcat Lopetegui. En aquest sentit, l'exseleccionador nacional es va mostrar «encantat» amb Gareth Bale. «Estem convençuts que tindrà un magnífic any, és un extraordinari jugador», ha apuntat.



«Un grup convençut és millor que una individualitat»

tant el gal·lès com Karim Benzema estan cridats a fer un pas endavant per compensar els gols de Cristiano Ronaldo. Lopetegui va deixar clar queper compensar els gols de Cristiano Ronaldo.



L'ex seleccionador nacional creu que tots tenen una «magnífica oportunitat per reinventar un equip i reforçar aquesta paraula». Un grup convençut és millor que una individualitat», ha apuntat Lopetegui.