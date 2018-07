40 anys corrent pel centre de Girona

El 28 d'octubre de 1979, tres dies després de l'aprovació en referèndum de l'estatut d'autonomia i amb Catalunya i Girona engegant el seu particular procés de modernització, veure atletes corrent pels carrers no era, ni de bon tros, una imatge habitual com ho pot ser ara amb tota mena de curses populars a totes les poblacions. Però al desaparegut Jordi Gibert, en aquells moments gerent de l'Associació de Comerciants del Carrer Nou, se li va acudir que organitzar una cursa popular podria servir per «dinamitzar» el carrer. Gibert va comptar amb el suport d'altres comerciants, com Carles Falcó, que aquella època tenia la botiga de roba al carrer Nou, o Assumpció Nicolazzi de l'hotel Peninsular o el carnisser Narcís Ventura.

Dos noms històrics de l'atletisme gironí, el palafrugellenc Manel Fernández i l'olotina Quima Casas, van guanyar aquella primera edició del 1979, marcant l'inici del palmarès d'una cursa que va tornar a veure la victòria d'ells dos l'any següent i que també han guanyat gent com Pere Arco, Encarna Granados, Josep Lluís Blanco, Jess Andrews o Jonathan Romeo, entre d'altres, sense defugir mai, però, de l'esperit popular que Jordi Gibert i companyia varen voler donar a la cita. «La cursa s'obrirà a totes les persones, sense límit d'edat, sexe o nacionalitat; és una cursa per a caminants, atletes i marxadors», detalla el reglament de la Cursa del Carrer Nou, que s'ha mantingut fidel al seu esperit fins ara, quan s'arribarà a la seva quarantena edició, que es correrà el diumenge 21 d'octubre i de la qual es va presentar ahir el cartell il·lustrat amb una imatge històrica cedida pel fotògraf gironí Rafel Bosch. «Tot i que no hi ha un registre exacte de corredors, estic segur que són més de cinquant mil els que han corregut la Cursa del Carrer Nou», va explicar en l'acte l'actual president dels comerciants de Girona Centre, Josep Maria Noguer, parlant sobre el caràcter popular de la cursa.