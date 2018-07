El Peralada, exclòs de la Copa Catalunya per alineació indeguda

Diego Garzón va transformar diumenge al vespre a Cerdanyola del Vallès el penal decisiu que donava la classificació per a la segona eliminatòria de la Copa Catalunya al Peralada. El que no sabia el jugador incorporat de l'Alabès B ni la resta de futbolistes que van participar al matx és que de res els servia guanyar el partit. El filial del Girona va quedar exclòs de la competició ahir després que la Federació Catalana de Futbol li comuniqués que no havia complert amb el requisit de presentar com a mínim 16 fitxes de futbolites del primer equip. El conjunt de Chicho Pèlach tan sols va presentar 5 llicències de jugadors del Peralada. D'aquesta manera, a l'espera que l'eliminació sigui oficial, el Peralada no jugarà contra el Sant Andreu aquest cap de setmana.

Montes, Vito, Soni, Porro i Andzouana estaven tornant de la Índia on han estat fent la pretemporada amb el primer equip, Miguélez, Kochorashvili i Sergi Álamo, lesionats i Mario, Quintero i Suárez, arrosseguen molèsties. A més a més, el club està pendent de rebre el trànsfer de Barroilhet i que Rober Sierra rescindeixi definitivament amb l'Ontinyent, la qual fa que encara no tinguin la fitxa tramitada. Tot plegat va fer que el Peralada es presentés a Cerdanyola diumenge al vespre amb només Marcel Lizak, Carracedo, Kilian Duran, Valery i Arimany com a jugadors amb les llicències tramitades. Malgrat que la Federació permet jugar amb 4 fitxes de jugadors que no siguin del primer equip, el Peralada va superar amb escreix aquesta xifra. A Cerdanyola van jugar-hi els juvenils Jofre Cherta, Bas, Pachón, Mejía així com Lluc Banús del Girona C i Keita i Muritala que estan a prova. A més a més també van jugar Barroilhet i Rober Sierra, que encara no tenen la fitxa a punt.