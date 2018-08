El frau com a esport

Cristiano Ronaldo, Leo Messi, James Rodríguez, Falcao, Costa, Casillas, Xavi Hernández ... I així fins a vint-i-dues estrelles del futbol espanyol amb una relació amb Hisenda que mai serà tan bona com la que tenen amb un esport que aixeca passions. Tot i que en els últims anys més que en un esport s'ha convertit en un negoci. Les xifres que es gestionen en els fitxatges avui dia són conegudes, ocultant-se, però, les que es mouen en els contractes, on s'estableixen drets d'imatge, clàusules o primes. A la llarga llista de defraudadors a l'Agència Tributària apareixen jugadors de tota mena: n'hi ha d'espanyols i estrangers, del Madrid, del Barça o de l'Atlètic, bons i no tan bons, almenys en termes esportius. En total, el frau supera els 64 milions d'euros.

Un sol home és el responsable de la presència en aquesta llista de diversos futbolistes: Jorge Mendes. El famós representant portuguès, protagonista estiu sí i estiu també per les altes xifres de traspassos que aconsegueix moure cada any, té a la seva agència una mina de «delinqüents» tributaris, ja que bona part dels seus representats, al seu pas per la Lliga espanyola, han tingut problemes a l'hora de fer l'habitual declaració de la renda. Cristiano Ronaldo, Radamel Falcao, Pepe, Carvalho, Coentrao, Di María, Diego Costa, James o l'entrenador portuguès José Mourinho van haver de resoldre la seva situació tributària en estar en l'agència de representació de Mendes amb xifres que van des dels 400.000 euros de Diego Costa, fins als 14,7 milions amb què Cristiano Ronaldo va ser caçat per hisenda. La «factoria Mendes» és reponsable de 37,1 milions d'euros dels 64 citats anteriorment, encara que també es van obrir investigacions a altres futbolistes representats pel portuguès com Jackson Martínez. El colombià en va tenir prou amb sis mesos a l'Atlètic de Madrid per haver de sotmetre's a una inspecció d'Hisenda, com passaria a Filipe Luis.

Encara que gran part dels esportistes defraudadors comparteixin representant, hi ha més futbolistes amb problemes fiscals a Espanya. El cas més conegut és el de l'argentí del Barça Leo Messi, que, amb 4,1 milions d'euros defraudats, va passar pels jutjats amb una imatge que va donar la volta al món.

Al Barça, l'argentí va tenir companys de vestidor amb els quals va compartir alguna cosa més que gols: Alexis Sánchez (va defraudar un milió), Mascherano (1,5 milions), Adriano Correia (646.085 euros), o Dani Alves (encara deu 2,6 milions).

També hi va haver problemes tributaris al vestidor merengue, on Xabi Alonso (va evadir 2.490.000), Özil (2,8 milions), Luka Modric (500.000 euros) i Marcelo (491.000 euros) van haver de resoldre les seves declaracions passades. A la selecció espanyola també apareixen alguns defraudadors. Alguns dels campions del Món amb la selecció el 2010 també han estat enxampats per hisenda. Futbolistes com Casillas (acordar el pagament de dos milions), David Villa (2.430.000), Piqué (li reclamen 2,5) o Xavi (li demanaven 4 milions) també van practicar l' «esport del frau fiscal».