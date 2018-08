Junts pel Degà portarà les signatures de la moció de censura davant d'un notari

El grup opositor a l'actual diretiva del Palamós, Junts pel degà, són tossuts de mena i no defalleixen en l'intent de posar en marxa una moció de censura en contra de l'actual directiva. Després de la moguda i tensa assemblea de socis del passat dijous, Junts pel Degà ha fet una valoració deixant clar que no mostaran la bandera blanca de la rendició i que tot i les negatives dels actuals dirigents ells continuaran insistint. Junts pel degà portarà les signatures, segons va dir Joan Pau Pérez falsificades, davant un notari per demostrar que són vàlides i a més a més des del passat dilluns el grup opositor van començar novament una recollida de signatures. Junts pel degà considera que «en l'assemblea ordinària del Palamós en la qual es va comunicar als socis que es desestima la moció de censura perquè diuen tenir un estudi cal·ligràfic que demostraria que la sol·licitud conté signatures falses. A la mateixa assemblea els vam demanar que mostressin l'informe o que diguessin quines signatures eren falses però s'hi van negar. No se'ns ha comunicat per escrit la resolució i se'ns ha negat poder veure els suposat informe, cosa que provoca una total indefensió de les acusacions de les quals som objecte».

Al marge de tot l'enrenou social que viu el Palamós, l'equip groc i blau continua amb la posada en marxa per afrontar amb garanties l'estrena de Lliga a Primera Catalana, aquest vespre (20.00), els palamosins visiten el Municipal de Llagostera per enfrontar-se al Llagostera.