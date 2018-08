Olot-Nàstic: més enllà d'un amistós

L'Olot disputarà aquest vespre, a dos quarts de vuit, el seu quart amistós de la pretemporada. Ho farà per una causa solidària. El conjunt olotí s'ha unit amb Càritas Garrotxa per organitzar per vuitena vegada el «Partit Càritas», un partit benèfic per recaptar fons per a l'entitat garrotxina. El rival, com en les últimes tres edicions, serà el Nàstic de Tarragona. «És una iniciativa molt bona. La meva dona i els meus fills aniran al partit i pagaran l'entrada perquè s'ha de col·laborar. És una causa justa i animo tothom que vingui al partit», assenyalava ahir l'entrenador de l'Olot, Raúl Garrido.

Els garrotxins arriben a aquest partit amb un mal regust després de caure eliminats diumenge a la Copa Catalunya. Els de Garrido van perdre 3 a 1 davant l'Espanyol B a la Ciutat Esportiva Dani Jarque. Tot i això, el tècnic valencià no creu que l'eliminació de la Copa Catalunya sigui motiu per encendre les alarmes: «Teníem il·lusió per passar de ronda perquè és una competició bonica, però no hem d'oblidar que és pretemporada. Hem fet coses bones i no tan bones, no s'hi ha de donar més importància», afirmava Garrido després del partit.

Mentre que els olotins han disputat ja quatre partits des de principi d'estiu, el Nàstic jugarà el seu segon amistós de la pretemporada. El primer el va disputar dissabte davant el Saragossa. El conjunt tarragoní va guanyar 1 a 0 amb gol de Maikel Mesa i es va proclamar campió del Trofeu Ciutat de Tarragona. Davant l'Olot, els tarragonins tindran l'oportunitat, no només de seguir preparant la pretemporada, sinó de col·laborar un any més en un projecte solidari com és el partit Càritas.