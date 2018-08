Yankuba Sima apunta a l'NBA G-League

El passat mes d'abril, tot i que encara li quedava la possibilitat de jugar un any més a Oklahoma State, Yankuba Sima va anunciar la seva intenció de donar per tancada la seva etapa al bàsquet universitari nord-americà per fer el salt al professionalisme tornant al bàsquet europeu. En aquests darrers mesos, i després de treballar uns dies amb Jaume Ponsarnau, nou tècnic del València, a la selecció espanyola sub-22, Sima ha mantingut contactes amb diferents equips de LEB Or. Però, ara com a ara, el futur del pivot gironí no passa per Prat o Melilla sinó que està a punt de tancar un acord per tornar a marxar als Estats Units per jugar amb els Maine Red Claws de la lliga de desenvolupament de l'NBA (NBA G League). La lliga desenvolupament de l'NBA, abans coneguda com D-League i ara com a NBA Gatorade League), és una mena de «segona lliga» de l'NBA on tots els equips, aquesta propera temporada n'hi haurà 26, tenen una relació directa amb una franquícia de la mateixa NBA. En el cas dels Maine Red Claws, l'equip és un filial dels Boston Celtics i, per exemple, la temporada passada els Austin Spurs, filial de San Antonio, va guanyar la competició.

A l'entorn dels Celtics i dels Maine Red Claws treballa ara un exentrenador de Yankuka Sima a Elev8, la PrepSchool de Florida on va estar abans d'entrar a la Universitat de St. John's, que és qui va posar sobre la taula el nom del pivot gironí. Encara no hi ha res firmat, però la proposta de jugar a la G-League atrau el pivot gironí per l'interès que han mostrat amb ell parlant d'anar aviat cap allà per fer pretemporada (la lliga no comença fins a l'octubre) i la possibilitat d'assistir a entrenaments amb jugadors NBA un cop acabi la competició.

Format al Santa Eugènia i, després de passar per l'antic Sant Josep, Yankuba Sima va marxar a la CBA de Canàries de la mà del que encara és el seu representant, el també gironí Damià Sòria. L'acadèmia de Canàries es dedica a preparar jugadors per fer el salt al bàsquet nord-americà i aixó és el que va fer Sima que, poc després de deixar Girona, va entrar a la roda de les seleccions espanyoles inferior per no sortir-ne més.

Yankuba Sima va marxar als Estats Units l'estiu del 2014 i, després d'un any a dos PrepSchool de Florida per treure's el batxillerat nord-americà, el pivot gironí va entrar en una universitat de primera divisió: St.John's.

A Nova York, Sima va tenir com a entrenador el mític exjugador dels Warriors i del Dream Team Chris Mullin, amb qui va tenir un bon primer any (al voltant de 7 punts i 6 rebots en 24 minuts per partit). En la seva segona temporada a l'equip del barri de Queens, però, Yankuba Sima va perdre protagonisme en la rotació de Mullin. Fins al punt que el gironí es va decidir a demanar el canvi d'universitat. Va escollir Oklahoma State amb qui, per la normativa de la NCAA sobre els canvis de centre, no va poder jugar fins al passat desembre. Allà, en poc menys de tres mesos de competició perquè Oklahoma State no va entrar al March Madness, Yankuba Sima va tenir poc protagonisme en atac però va demostrar que pot ser un interior interessant per la seva capacitat defensiva, d'intimidació i en la lluita pel rebot.

Amb 22 anys acabats de fer, el pivot gironí ha guanyat molta massa muscular, pesa uns vint quilos més que quan va deixar el bàsquet europeu per primer cop, i amb la convicció que pot fer carrera en el bàsquet professional. De moment, però, no serà com semblava a Europa sinó un altre cop als Estats Units.