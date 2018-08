Barba: «Seguint la legalitat, el vot de censura al Palamós ha d'anar endavant»

És l'actual regidor d'Esports de Palamós, soci del degà i també ha exercit de directiu i fins i tot de president en funcions del club. Es tracta de Joan Barba, que segueix de ben a prop tota la polèmica i picabaralla entre el Palamós i el grup Junts pel degà. Ahir, Barba, va voler aclarir una notícia difosa pel club en què es deia que l'Ajuntament havia avisat el club «d'una possible sanció» per a tots aquells que clavin adhesius i pengin pancartes pel poble «en compliment de l'ordenança de la via pública». Barba va assegurar que el comunicat que va rebre el Palamós va adreçat a totes les entitats i associacions del municipi que incompleixin la normativa com ara penjar els cartells fora dels espais habilitats per a fer-ho.

Barba va mullar-se sobre l'afer que sobrevola el Municipal Costa-Brava. «Estic a favor de qualsevol moció de censura si aquesta és la voluntat del socis i aquests compleixen la legalitat i els estatuts del club. Com a regidor i soci del Palamós hi estic a favor sempre i quan tots els procediments es facin correctament i una majoria dels socis ho vulgui».