Esteve Ferrer torna al Bordils després de dues temporades al Tuïr

Resta molt encara pel debut a Santoña però el Bordils 2018-19 va prenent forma. La batuta la continuarà portant Sergi Catarain, que complirà el seu segon curs de blanc-i-verd i el bloc de jugadors serà el mateix de la temporada passada amb algun petit retoc en forma de cares noves. O no tant. I és que ahir mateix, el club gironí va fer oficial el fitxatge d'Esteve Ferrer que torna a Bordils dues temporades després d'anar-se'n al Tuïr rossellonès. Ferrer no serà l'últim fitxatge d'un Bordils que està pendent del destí laboral com a professor de Marc Canyigueral –que ha deixat el Conca– per saber si també pot reincorporar-lo i d'algun altre fitxatge que s'hauria d'anunciar aquesta setmana. De moment, Catarain està encantat amb la tornada de Ferrer. «És una gran notícia. És un dels fitxatges més importants que podíem fer», assenyala. Catarain, que va coincidir de jugador amb Ferrer fa uns anys al Palau-Tordera considera que «tot és positiu» en el fitxatge del banyolí. «Aportarà moltíssima qualitat i relleus de garanties a primera línia. Pot fer de lateral als dos costats i jugar al mig. A més a més, té aquella experiència que, en moments puntuals, pot resultar clau», diu. El tècnic també destaca el fet que Ferrer conegui a la perfecció el grup i la categoria. «L'hem trobat molt motivat per tornar. S'ha entrenat fort tot l'estiu», revela.

Ferrer ha disputat la lliga prenacional francesa els dos últims anys amb el Tuïr rossellonès amb el qual el curs passat va aconseguir l'ascens a la Lliga Nacional 3.