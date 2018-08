Un gol d'Uche tomba l'Olot i decideix el duel solidari

Marc Mas és perseguit per Maikel Mesa (Nàstic).

L'Olot va rebre ahir al Municipal el Nàstic de Tarragona, de Segona A, per disputar el seu quart amistós de la pretemporada, que tenia una finalitat solidària, ja que els fons recaptats amb les entrades aniran destinats a Càritas Garrotxa. Un gol del veterà davanter nigerià Ikechukwu Uche a la segona part va donar el triomf al conjunt tarragoní.

Els garrotxins van encarar el partit com ja és de costum, intentant ser els protagonistes del matx a través de la possessió de la pilota. Raúl Garrido va tornar a la defensa de tres centrals que tan bé va funcionar la temporada passada i en tan sols vuit minuts Pedro ja va tenir la primera gran ocasió del partit. Li va caure la pilota als peus a l'àrea petita però Bernabé va aturar el tímid xut del figuerenc. La resposta del Nàstic no va arribar fins al minut 30, quan el colombià Luis Suárez va entrar dins l'àrea rival i va provar un xut potent que va marxar desviat de la porteria de Sacrest. En els últims instants de la primera part, Nierga quasi sorprèn Bernabé amb un xut llunyà que va aturar el porter sevillà amb una bona estirada.

El primer tram de la segona part va seguir una tònica molt semblant a la dels primers 45 minuts. L'Olot tenia el domini de la pilota, però no va crear perill a la porteria del Nàstic. Quan s'arribava al primer quart d'hora de la segona meitat, Uche va entrar sol a l'àrea olotina i va fer el 0 a 1 amb un xut creuat amb la cama esquerra. A partir de l'equador de la segona part ambdòs equips van baixar el ritme i gairebé no van crear perill a les porteries rivals. Finalment, els tarragonins es van endur la victòria per la mínima.