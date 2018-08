El lateral francès Lucas Digne ja és de l'Everton a canvi de 20,2 milions d'euros

Lucas Digne és des d'ahir nou jugador de l'Everton. El lateral esquerre francès, de 25 anys, ha signat un contracte de cinc temporades, fins al juny de 2023, amb l'Everton, després de tancar el seu traspàs per 20,2 milions d'euros més 1,5 en variables. «L'Everton és un gran club, un equip amb molta història. Vull jugar partits, guanyar-los i emocionar els aficionats. Ho vaig fer bé al Roma i al Barcelona; vaig millorar com a futbolista i com a persona jugant amb els millors del món», va declarar el lateral francès. «Vull demostrar el meu millor futbol i descobrir la millor lliga del món. Tothom estima la Premier League i estic encantat de saber que hi seré. No tinc por; de fet, estic molt emocionat i amb ganes d'encetar un nou repte en un altre país i en un club de la talla de l'Everton», va assenyalar.

L'adeu de Digne deixa el lateral esquerre a mans de Jordi Alba i amb els joves del Barça B Marc Cucurella i Juan Miranda com a alternatives. Precisament la passada matinada, el Barça, farcit d'homes del filial i del juvenil va perdre a Arlington (Estats Units) el segon amistós de la pretemporada contra el Roma (2-4). Rafinha va avançar els d'Ernesto Valverde que es tornarien a situar per davant amb un altre gol de Malcolm després que El Saharawy empatés. Als darrers 12 minuts però, el conjunt italià va capgirar el marcador i va acabar imposant-se per 2-4 gràcies als gols de Florenzi, Cristante i Perotti de penal. El Milan serà el proper rival dissabte.