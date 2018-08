El Llagostera goleja el Palamós en l'estrena d'Alsina a casa

El Llagostera va escombrar el Palamós amb una clara golejada en un partit que va suposar el retorn d'Oriol Alsina al Municipal. El maresemenc es va endur també el duel particular amb Javi Salamero, fins al curs passat tècnic del filial. Chico, Ousman, Fàbregas i Moussa van marcar.



Yeray Sabariego, fitxat

D'altra banda, el Llagostera anunciava a mitja tarda el fitxatge del migcampista Yeray Sabariego, de l'Olot. El futbolista, de 25 anys, tot just s'ha recuperat d'una ruptura de lligaments. «Feia set mesos que no jugava però em sento bé del genoll i amb ganes de jugar; estic molt agraït al club per haver apostat per mi després de tant de temps inactiu», declarava Yeray.