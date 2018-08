El Barça arriba a un principi d'acord per fitxar Arturo Vidal

La bomba esclatava a mitja tarda, quan els mitjans començaven a fer-se ressò de la notícia que avançava RAC1. Arturo Vidal, migcampista que pertany al Bayern de Munic, estaria a l'agenda del Barça. I no només això, sinó que el club blaugrana hauria arribat a un acord amb el futbolista, a l'espera de tancar l'operació amb els bavaresos. Vidal, per tant, és molt a prop de convertir-se en nou jugador blaugrana. De fet, l'anunci del seu fitxatge es podria anunciar avui mateix. Tot i això, no està res tancat ni l'operació s'acabarà fent al cent per cent. Fa temps que es busca un reforç al mig del camp i la de Vidal no és ni molt menys l'única opció que hi ha al damunt de la taula. La baixa de Paulinho, venut al Guangzhou Evergrande a canvi de 50 milions d'euros, ha deixat un buit que el club vol cobrir amb un futbolista d'unes característiques similars. També va marxar Andrés Iniesta al Japó, per la qual cosa toca reforçar el mig del camp.

Vidal, de 31 anys i amb la porta de sortida del Bayern ben oberta, està buscant destí. El seu representant l'ha ofert a diversos equips i fins i tot el seu traspàs a l'Inter de Milà fa dies que està en marxa. No hi ha res fet, i el Barça està a l'espera. Ha convençut el jugador, que veuria amb molt bons ulls anar al Camp Nou, i l'operació es tancaria per uns 30 milions d'euros sempre que arribi a bon port. Tot i això, els blaugrana no es volen arriscar i tenen altres opcions en marxa. La que més agrada és la del francès Adrien Rabiot. El migcampista té una proposta del seu equip, el París Saint-Germain, per renovar el contracte. Una oferta interessant, però encara no s'ha decidit. La intenció és que així s'oblidi del Barça, que continua a l'expectativa. Per si de cas, veient que la cosa no avança, l'opció Vidal pren cada cop més força.