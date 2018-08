Isaac Viñales es queda sense poder competir a la República Txeca

Revés per a Isaac Viñales. El pilot de Llançà, tot just després d'arribar del Japó, on va prendre part de la prova del Mundial de Resistència que va acollir del circuit de Suzuka, ha vist com no tindrà la possibilitat de participar en la desena cita del Mundial de motociclisme. Durant aquests dies, des d'avui fins el proper diumenge 5 d'agost, el circuit de Brno, a la República Txeca, acull una altra cursa del campionat. No hi serà Viñales. La raó? L'equip es limitava a explicar que la decisió s'ha dut a terme «per problemes aliens al pilot i a l'equip». Es tracta, això sí, d'una decisió que té caràcter provisional. El seu lloc l'ocuparà Àlex Medina, mentre que s'analitzaran els resultats del llançanenc per intentar-los millorar en un futur no gaire llunyà.

De tot això en va donar alguns detalls Eduardo Perales, un membre del SAG Racing Team, l'equip on hi pren part el pilot gironí. «Acabem tot just de tornar de les vuit hores de Suzuka, on Isaac Viñales ha demostrat ser un pilot ràpid i ja des dels primers entrenaments ha estat rodant en temps molt competitius en un circuit complicat com ho és el de Suzuka. En el que portem de temporada, en carrera no hem pogut treure el veritable potencial del nostre pilot i del nostre equip, ja que tant en els IRTA de pretemporada com en les primeres carreres hem demostrat que podíem estar lluitant per posicions més davanteres». Afegia també que «hi ha alguns problemes externs aliens al pilot i l'equip que estan afectant els resultats i hem decidit analitzar bé la situació per poder trobar una solució. Per respecte als nostres patrocinadors i als nostres seguidors hem decidit posar la moto a pista i donar-li una oportunitat a l'Àlex Medina, pel temps que portem parlant i perquè està demostrant ser un pilot ràpid i amb ambició. Aquesta és una decisió provisional i amb la intenció de millorar-la, per tant esperem poder reprendre la situació i tornar a ser competitius tal com vam demostrar a l'inici de temporada».

A dia d'avui, Isaac Viñales només ha estat capaç de sumar 7 punts al Mundial de Moto2, ocupant la posició número 21 de la classificació general.