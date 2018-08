Messi agafa ritme a la Ciutat Esportiva mentre la plantilla arriba a San José

Lionel Messi continua agafant ritme en aquesta primera setmana d'entrenaments a la Ciutat Esportiva Joan Gamper, després de tornar de vacances i viure una nova decepció amb l'Argentina en el Mundial de Rússia. Jordi Alba, Gerard Piqué i Sergio Busquets són els altres internacionals que s'han quedat entrenant a Sant Joan Despí. Mentrestant, l'equip d'Ernesto Valverde es troba de gira als Estats Units, on ha empatat 2-2 amb el Tottenham i ha caigut 2-4 davant el Roma. En aquest sentit, el portuguès Nélson Semedo comentava ahir que «no tenim tots els nostres jugadors, però hi ha molts aspectes positius» i per això «cal treballar per seguir millorant».

Semedo també va respondre sobre les seves possibilitats de jugar com a lateral dret, un fet que no el preocupa però considera que hi ha altres jugadors a l'equip per a aquesta posició. «Sergi Roberto també pot jugar de lateral. Tots estem aquí per ajudar el Barça a arribar als seus objectius, que són guanyar-ho tot», assegurava. A l'espera de més reforços, el blaugrana també va valorar la incorporació de Malcom, Arthur i Clement Lénglet, els nous fitxatges: «S'han adaptat molt bé a l'equip i milloren cada dia. Assimilen molt bé les idees de l'entrenador». De moment, Valverde ha apostat pels tres jugadors en els dos partits amistosos de pretemporada, repetint-los en l'onze titular. Tant Arthur com Malcom ja s'han estrenat com a jugadors blaugrana. Arthur va marcar contra el Tottenham i Malcom amb la Roma.