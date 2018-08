Ricky Puig: el talent que espera

El Barcelona segueix rastrejant el mercat d'estiu a la recerca del migcampista que ha demanat l'entrenador Ernesto Valverde, mentre espera pacient Ricard Puig Martí, un dels últims talents que ha generat la Masia, qui recentment va renovar pel club, temorós que aquest juvenil optés per buscar una oportunitat fora.

L'opció de fer el gran salt sembla estar al seu abast, però el Barcelona prefereix no córrer riscos amb el jove, que aquest any ja jugarà en el filial, en la Segona B, i sondejar el mercat, en el que els mitjans cada dia exhibeixen una nova opció, com la del francès Paul Pogba (Manchester United), recentment proclamat campió del Món a Rússia, però que no té res a veure amb l'estil de la Masia.

Novament Pogba (com publica avui dijous 'Mundo Deportivo'), com altres futbolistes en les últimes setmanes, apareix a la llista d'opcions que té l'equip blaugrana, que després de perdre l'Andrés Iniesta sondeja el mercat a la recerca d'un futbolistes que pugui suplir-lo al mateix nivell, opció en la qual Pogba no encaixa, si del que es tracta és de buscar el futbolista que ofereixi allò que realment aportava l'excapità del Barça.

Sí, en canvi, encaixa en aquest patró un dels futbolistes més talentosos que ara mateix té la Masia, el jove Ricky Puig, recentment campió de la Copa d'Europa juvenil i que el Barça va haver de lligar en curt el passat 11 de juny amb un contracte que li fes desentendre's de totes les ofertes que tingués per marxar.

Així, el Barça ha pogut seduir al jove Ricard Puig Martí (Matadepera, 13 d'agost de 1999) perquè contempli que el Barça li pot oferir el recorregut futbolístic perquè exploti tot el seu talent, a canvi d'un contracte fins al 2021 i amb una clàusula de 100 milions d'euros, però la primera sorpresa per a aquest interior apareix quan el club segueix optant pel mercat a la recerca de centrecampistes.

Ricky Puig (1'69 metres), modelat a la Masia com un migcampista a l'ús de la marca Barça, prové del la Unió Jàbac Terrassa, fins que va aterrar en el cadet B de l'equip blaugrana. Des d'aleshores, els seus dots al centre del camp li han concedit no només la titularitat sinó un destacat paper en l'elaboració del joc.

Compta amb tots els recursos d'un migcampista 'marca La Masia', a l'estil Xavi Hernández o Andrés Iniesta, entre d'altres, amb precís toc de pilota, visió de joc, excel·lent joc de posició, regat, conducció, sent difícil que perdi la pilota i amb elevadíssim encert en la passada i, especialment, en el de profunditat, dotant d'assistències als atacants.

El Barcelona considera que segueix en formació i que ara, després d'abandonar el juvenil, li toca fer el salt al B, avesar-se en una categoria dura com és la segona B (ja va debutar l'any passat amb el B en la Segona Divisió) i esperar a la trucada d'Ernesto Valverde per a alguns entrenaments o oportunitats en el primer equip en partits de la Copa.

El sostre fixat pel Barça ara mateix per a aquest jugador sembla inamovible en aquesta campanya, cosa que podria sorprendre, sobretot per tractar-se d'Ernesto Valverde d'un tècnic que es mou de meravella oferint apostes per a joves valors del futbol base, amb experiències tant en l'Athletic Club com en l'Espanyol.

Malgrat que Valverde sempre té posada la seva mirada en La Masia, la veritat és que la temporada passada sol va donar el testimoni a joves valors (Carles Aleñá, Oriol Busquets, David Costas i José Manuel Arnáiz) en partits de Copa poc compromesos. L'únic que va tenir uns minuts a la Lliga va ser Arnáiz, en un sol partit.

Després d'uns anys en els quals de La Masia el FC Barcelona no ha tret molts jugadors per al primer equip i ha potenciat adquirir-los al mercat (l'any passat va rebentar el rècord de despesa amb 312'5 milions d'euros), el club i l'afició esperen ansiosos que alguns futbolistes guanyadors de l'última UEFA Youth League no només tinguin opcions de saltar al primer equip, sinó que es consolidin.

De l'anterior generació del Barça guanyador de la UEFA Youth League (2014), només Munir El Haddadi va arribar a tenir una mica de protagonisme, però els últims anys ha anat donat tombs en diferents cessions per altres equips sense cap futur ja en el primer equip, ja que espera aquest estiu que s'apunti a l'enèsima cessió.