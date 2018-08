Micaló i Serramitja, buscant una oportunitat

Sense equip i sense cap oferta que acabi de convèncer. Dues preocupacions que poden arribar a convertir-se en un veritable malson per a tot futbolista. Ara mateix, aquesta és la situació que ha tocat viure als gironins Lluís Micaló i Marcel Serramitja, després que l'Olot i el Badalona, respectivament, decidissin no comptar amb ells la propera temporada. És per això que els dos jugadors han optat per recórrer a l'Associació de Futbolistes Espanyols i participar a les sessions AFE en busca d'una nova oportunitat.

«Són dues setmanes molt intenses i, tot i el mal moment que estàs passant, et tornes a sentir futbolista», comenta Micaló. Tant ell com Serramitja han passat el mes de juliol intentant trobar una proposta «que interessi i motivi», sense èxit. «En no sortir cap equip, vaig decidir anar cap a l'AFE», coincideixen els gironins. Tots dos han viatjat fins a Múrcia per participar en una nova edició de les Sessions AFE que se celebren del 23 de juliol al 5 d'agost a les instal·lacions de Pinatar Arena, on Las Palmas s'hi ha concentrat alguna pretemporada. El projecte es desenvolupa en ple mercat de fitxatges. Per tant, tot està pensat per treure el màxim rendiment als futbolistes i arreglar el seu futur de manera immediata, ja que disputen amistosos contra equips nacionals i internacionals, amb la presència de vistaires i directors esportius que pretenen completar les seves plantilles de cara al curs que ve. «Tornar a formar part d'un grup és molt il·lusionant. Són moments durs i d'aquesta manera s'intenten alleugerar. El temps passa molt ràpid aquí. Com que ens passem el dia entrenant i jugant a futbol, gairebé no tenim temps per pensar en la nostra situació», explica Serramitja. El central, de 28 anys, i el migcampista, de 24, han gaudit de minuts en els quatre partits que s'inclouen al programa i les sensacions han estat bones. Victòria 1-0 contra el Mons Calpe de la Premier League Gibraltar i el Shabab Al Ahli de la Lliga dels Emirats Àrabs, empat 2-2 amb l'Atlètic Balears de Segona B. I triomf 2-0 davant del Real Múrcia, també de la categoria de bronze. On han competit Micaló i Serramitja els darrers anys.



Esperant l'equip ideal

Entre moltes altres coses, els objectius d'aquestes sessions, dirigides per l'exmadridista Jaime Sánchez, són: no perdre el ritme, motivació i treball en equip i recuperació. «Ens tracten com a un equip de Primera o Segona. És molt aconsellable per als futbolistes que es queden sense equip i són molt profitoses», assegura l'ex de l'Olot. Serramitja, que també va passar una etapa al club de la Garrotxa, afegeix que «és important per tornar a formar part d'un grup». Els gironins que van començar les sessions de l'AFE «esperant trobar algun equip» tornaran demà cap a casa tot esperant que els pròxims dies millori la seva sort. De moment, cap dels dos ha trobat res que els interessi i entri dins les seves expectatives. «Sempre hi ha opcions, però al final es tracta de trobar aquell equip que t'encaixi. Algun lloc on hi estiguis bé i hi hagi un bon ambient de futbol. A hores d'ara, sembla que el que tocarà serà marxar lluny», apunta Micaló mentre Serramitja tampoc té «res definit». Tot i que els han sortit ofertes, «s'ha de valorar i veure si surt alguna proposta que interessi molt». Si no és aquí, potser ho provaran a l'estranger. Ni Micaló ni Serramitja tanquen cap porta per poder fer allò que els agrada en condicions òptimes. Els dos tenen experiència a Segona B i no estan disposats a abandonar-la a qualsevol preu. A l'espera de fer sort amb nou equip, els gironins tornaran a estar aturats a partir de dilluns. Un altre cop dur després de passar-se dues setmanes entrenant diàriament, aprenent aspectes físics, tècnics, tàctics i psicològics i disputant partits, entre d'altres, com en principi hauria de fer tot jugador en el desenvolupament de la seva carrera esportiva.