Dovizioso s'emporta la «pole» i Maverick sortirà des de la dotzena posició

L'italià Andrea Dovizioso (Ducati) va aconseguir ahir la pole position de MotoGP durant la jornada de classificació per a la carrera del Gran Premi de la República Txeca que se celebra avui. En la desena prova del Mundial, Dovizioso sortirà per davant del seu compatriota Valentino Rossi (Yamaha) i de l'espanyol Marc Márquez (Honda). El pilot de Roses Maverick Viñales (Yamaha) ho farà des de la dotzena posició. Viñales no està tenint un cap de setmana gaire còmode al circuit de Brno i així va quedar evidenciat a la graella de sortida.

Dovizioso, que va aconseguir la seva millor classificació d'entrenaments des del Gran Premi de Malàisia de 2016 i la primera d'una Ducati a Brno des que el 2008 ho fes l'australià Casey Stoner com a campió del món de la categoria, va fer una gran volta sobre el circuit de la República Txeca i va aturar el cronòmetre a 1:54.689, mentre que Rossi també va esperar-se fins als compassos finals de la Q2 per firmar un temps d'1:54.956 i agafar avantatge en tan sols 5 mil·lèsimes a Márquez, que tancarà la primera fila des de la tercera plaça.

Sota l'intensa calor txeca, els pilots importants van deixar per al desenllaç d'aquesta Q2 la seva millor versió, minimitzant d'aquesta manera el treball de l'espanyol Dani Pedrosa (Repsol Honda), que havia sigut el millor a la primera jornada d'entrenaments lliures del divendres passat. Pedrosa no va tenir gaire sort ahir i avui sortirà des de la desena posició de la graella (1:55.474) justament per darrere d'Alex Rins (Suzuki, amb 1:55.431).

El company de Dovizioso a Ducati i substitut de Pedrosa a Honda, com a company de Marc Márquez la propera temporada, Jorge Lorenzo, va aconseguir fer el quart millor temps i sortirà des de la segona línia de l'engraellat, que compartirà amb Cal Crutchlow (Honda), el primer amb una moto satèl·lit, i Danilo Petrucci (Ducati).

Márquez parteix amb un gran avantatge a la classificació del Mundial (46 punts) sobre el seu principal perseguidor, Valentino Rossi, mentre que Viñales, sortint des de la dotzena posició, procurarà no perdre gaires punts per intentar mantenir el tercer lloc a la classificació del Mundial.

En la categoria de Moto3, la plaça de privilegi la va obtenir el pilot local Jakub Kornfeil (KTM), que aconseguia al circuit txec la seva primera pole position. El pilot gironí Albert Arenas (KTM) va fer el quinzè millor temps i sortirà des de la cinquena línia de la graella de sortida.

En Moto2 el més ràpid va ser l'italià Luca Marini, que va superar Àlex Márquez en la lluita per la primera posició. El llançanenc Isaac Viñales no participa en aquest Gran Premi per incompatibilitats de calendari.