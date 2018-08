Lloret i Banyoles mostren múscul i golegen l'Escala i el Bosc de Tosca

El Lloret segueix golejant i, si en el primer partit de pretemporada aconseguia dominar el Malgrat per un contundent 5-1, ahir no va ser menys i va aconseguir la victòria davant l'Escala per un clar 6-0. Els gols van ser anotats per Albert Massegú i Adrián Expósito, tots dos per partida doble, i per Ivan Poza i Albert Puntí.

D'altra banda, el Banyoles també va aconseguir golejar el Bosc de Tosca en l'amistós d'ahir per un clar 1-4. Els banyolins van aprofitar un gol en pròpia porta dels rivals i van marcar també Turon, Eric Gispert i Henry. Pels locals va marcar Gaitán.