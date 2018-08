El Peralada s'emporta cap a casa el Torneig de la Selva

El Peralada va ser el guanyador de la trenta-novena edició del Torneig de la Selva, que es va jugar ahir a Santa Coloma de Farners amb un triangular amb el Farners, amfitrió, i Granollers. Els de Chicho van aconseguir el triomf per major diferència de gols.

El torneig el va encetar el Peralada-Granollers, un partit molt igualat que es va acabar amb empat a un gol. Els alt-empordanesos es van avançar al minut 12, gràcies a un gol de Valeri, mentre que Molins, deu minuts més tard, aconseguia posar la igualada al marcador, amb un xut creuat, molt maco. Per si de cas, es van llançar els penals de desempat, guanyant-los el Granollers per 2-3, però no va servir de res.

El segon partit va enfrontar el conjunt amfitrió contra el Peralada. El Farners va començar amb bon peu, marcant i dominant i, així, al minut 3, Litus aconseguia avançar els locals. Al minut 19, el Peralada empatava amb un gol de Pacheco i, en el 24, després d'una jugada col·lectiva entre Litus, Muniesa i Guillem Cornellà, els locals es tornaven a avançar gràcies a un gol d'aquest últim. A partir d'aquest moment va arribar la debacle local, encaixant cinc gols en només dotze minuts: 2-2, m. 28, Garzón; 2-3, m. 30, Ylias; 2-4, m. 34, Paco López; 2-5, m. 37, Serrano i 2-6, m. 39, Arimany. A un minut d'acabar-se el partit, al 44, Guillem Cornellà, el millor que es va veure del Farners, que haurà de tapar l'autopista que ahir va obrir al lateral esequerre, va engaltar un xut al vèrtex dret de l'àrea que va entrar per l'esquadra esquerra del porter del Peralada.

En l'últim partit el Granollers havia d'igualar la diferència de 3 gols si volia endur-se el XXXIX Torneig de la Selva, però el Farners va aconseguir recomposar-se una mica i defensar-se més bé del que ho havia fet. Els vallesans, amb tot, van ser superiors, aconseguint guanyar el partit per 0-2, amb gols de Pau, al minut 21, i de Xavi Civil, al 55, insuficients per desbancar el Peralada.