Arturo Vidal ja llueix de blaugrana

Arturo Vidal ha estat presentat aquest migdia com a nou jugador del Futbol Club Barcelona. El migcampiste xilè va arribar ahir a Barcelona i avui ja ha passat les proves mèdiques i ha signat el seu contracte que el vincula al club fins l'any 2021.

L'acte de presentació s'ha celebrat després que Vidal passés les proves mèdiques. El xilè s'ha sotmès a una exhaustiva revisió mèdica per validar el seu estat físic, ja que fa 4 mesos va ser operat del genoll i no juga un partit des del passat mes d'abril.

Després d'aquesta presentació oficial, el nou migcampista del Barça s'ha vestit de curt i ha trepitjat per primer cop la gespa del Camp Nou. Avui, però, estava buit perquè el club ha decidit no obrir les portes per la presentació. Al camp ha fet els tradicionals tocs de totes les presentacions i després ha jugat amb el seu fill petit, que també ha trepitjat el camp on, a partir d'ara, jugarà el seu pare.

El jugador xilè ha signat el seu nou contracte acompanyat el vicepresident Jordi Mestre, que s'ha mostrat feliç amb l'arribada de Vidal. «Arturo Vidal és un jugador contrastat, que ha jugat en equips d'alt nivell com la Juve com el Bayern. Ens aportarà moltíssim, en intensitat, qualitat ... Esperem que ens ajudi a guanyar títols i ell està molt il·lusionat», ha declarat Mestre.

Per la seva banda, Vidal ha destacat que està «molt feliç d'arribar al millor equip del món» i ha afegit té «moltes ganes de començar a entrenar amb els seus companys». A més, s'ha mostrat ambiciós des del primer dia i ha afirmat que es deixarà «la vida» al camp per ajudar al Barça a aconseguir tots els títols. De

D'aquesta manera, Vidal es converteix en el tercer xilè que vesteix la samarreta del Barça després d'Alexis Sánchez i Claudio Bravo. Jordi Mestre ha apuntat que «l'objectiu és que tant ell com la seva família representin la comunitat xilena de Barcelona».