Dovizioso s'imposa a Brno i desbanca Viñales del tercer lloc del Mundial

El pilot italià Andrea Dovizioso (Ducati) va aconseguir la victòria en el Gran Premi de la República Txeca, desena prova del Campionat del Món de MotoGP, per davant de Jorge Lorenzo (Ducati) i del català Marc Márquez (Repsol Honda). Sota avís de tempesta que finalment no va arribar al circuit de Brno, Dovizioso va liderar gairebé una vintena del total de 21 voltes, mostrant així la seva superioritat davant el seu company d'equip i també davant Márquez. Per la seva part, el pilot alt-empordanès, Maverick Viñales (Yamaha) va ser el primer dels pilots capdavanters a moure fitxa, però es va quedar fora en la primera volta. Era l'únic pilot de MotoGP que havia puntuat en totes les carreres del present Mundial, encara que aquesta vegada va anar per terra en veure's involucrat en un accident al revolt 3 amb l'alemany Stefan Bradl (Honda) i amb el britànic Bradley Smith (KTM). A falta de 14 voltes per a la bandera de quadres, Lorenzo ja va demostrar que donaria guerra sobre l'asfalt txec i va avançar Márquez; però aquest va recuperar la posició després d'una errada del seu rival, tot i que es van tornar a canviar les tornes i van forjar d'aquesta manera la seva lluita fins al desenllaç. Coincidint amb aquest moviment, l'italià Valentino Rossi (Yamaha) va avançar Dovizioso en una jugada efímera. Però això va despertar Dovi, que fins llavors tot just havia estat estret en el liderat. Només 3 voltes després, Márquez va avançar un Rossi que va perdre força, ja que va cedir una altra posició en la volta posterior a favor del britànic Cal Crutchlow (Honda). Fins i tot en la següent va ser superat també per Lorenzo, la carrera anava in crescendo fins a ser capaç d'avançar Crutchlow al revolt 14 a falta de 5 voltes per a la conclusió. En l'antepenúltima volta, Lorenzo va exhibir una gran embranzida per anar per la primera plaça. Dovi, amb el seu botí en perill constant, va ser sobrepassat un parell de vegades per Jorge Lorenzo. Però l'actual líder del Mundial va acabar definitivament en el tercer lloc, sabedor que així aconseguiria valuosos punts. Mentrestant, Dovi va lligar la victòria en una última volta on finalment Lorenzo es va haver de conformar amb l'agredolça segona posició a Brno.



Albert Arenas, novè a Moto3

El portuguès Miguel Oliveira (KTM) es va imposar a la cursa de Moto2, seguit dels dos pilots italians Luca Marini (Kalex) i Francesco Bagnaia (Kalex), que van completar el podi. A Moto3, el triomf va ser per a l'italià Fabio di Giannantonio (Honda). Aron Canet va ser segon i el txec Jakub Kornfeil, tercer. El gironí Albert Arenas va tornar a puntuar després d'acabar novè.