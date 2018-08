Sascha lidera el triomf del Llagostera davant el Girona C

El Llagostera continua firmant una bona pretemporada. Sense anar més lluny, ahir l'equip d'Oriol Alsina va tornar a sumar una nova victòria en l'amistós disputat al Municipal davant el Girona C. El Llagostera en va fer prou amb dos gols del davanter Sascha, un a cada part, per aconseguir el triomf. El primer gol va arribar a la mitja hora de joc, després que Èric Jiménez tragués de forma magistral un córner tancat que Sascha va rematar a la perfecció de cap. Amb l'1-0 es va arribar al descans. A la represa, el Llagostera va seguir portant el domini del joc. Fruit d'això, en el 57' va arribar el segon de la tarda, també obra de Sascha. En el 69, el Girona C va escurçar distàncies amb un gol d'Aleix Feixes que establia el 2-1 definitiu.