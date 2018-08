David Bigas marxa d'Itàlia després de rescindir el contracte amb el Vincenza

El peraladenc David Bigas finalment no jugarà al Vincenza italià. Després de viatjar a l'estranger i conèixer el club, el lateral esquerre ha decidit rescindir el contracte amb els italians i tornar a agafar les maletes per posar rumb cap a les comarques gironines. Durant la seva curta experiència al Vincenza, Bigas va trobar-se un club nou que està pendent del vistiplau de la Federació italiana per saber a quina categoria podrà competir; si a la Serie C (l'equivalent a la Segona Divisió B) o a la Serie D. El jugador argentí Maxi Rosales que acompanyava l'alt-empordanès en aquesta etapa al Calcio també ha preferit desvincular-se del club italià.

Bigas, de 24 anys, va quedar lliure de contracte el passat 30 de juny després de jugar les tres darreres temporades a l'Olot. El curs passat va disputar un total de 22 partits amb el conjunt de la Garrotxa, però amb l'arribada de Raúl Garrido el jugador va anar perdent protagonisme. Bigas va formar-se al planter del Peralada i al Juvenil del Girona, on va tenir l'oportunitat de debutar al primer equip dirigit aleshores per Pablo Machín. Abans d'arribar a l'Olot l'any 2016, el futbolista també va jugar en altres clubs barcelonins de Segona B com el Sant Andreu i l'Hospitalet.