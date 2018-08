El Joventut de Badalona passarà a mans de Grifols per 3,7 milions d'euros

Després d'un any complicat, tant en l'aspecte esportiu com també en l'econòmic, el Club Joventut Badalona té garantida la seva viabilitat i el seu futur, almenys a curt termini. I és que la família de la farmacèutica Grifols, a través de la societat Scranton Enterprises, s'ha compromès a adquirir la majoria de les noves accions que resulten de l'ampliació de capital de 3,7 milions d'euros que està previst que s'aprovi el proper mes de setembre en una junta d'accionistes extraordinària. D'aquesta manera, Grifols comprarà una participació del 75 per cent i l'equip tindrà garantit el seu concurs a l'ACB.

Un cas similar al que es va viure ara fa poc més d'un any, quan la multinacional farmacèutica va comprar Aigües de Vilajuïga. L'empresa, fundada el 1904, havia hagut de tancar després de més de cent anys d'existència però Grifols la va acabar mantenint amb vida.