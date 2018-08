Laia Palau no heretarà el 9 de Jordana

Els espais entre temporada i temporada són enormes en el bàsquet femení. Encara més en un any, com aquest, on hi ha un Mundial el mes de setembre. Les jugadores de l'Spar Citylift Girona no tornaran a entrenar-se, sense les internacionals, fins al 12 de setembre vinent. I el primer partit de lliga és el 13 d'octubre, dos dies després de jugar la Supercopa a Salamanca. Molts mesos sense bàsquet a Fontajau i escassetat de notícies al voltant d'un equip que, en poques setmanes, va confeccionar a principi d'estiu la millor plantilla de la seva història. Les renovacions de Núria Martínez, Rosó Buch i Nadia Colhado i els fitxatges de Laia Palau o Shay Murphy, entres d'altres, generen expectació sobre el bàsquet que es pot veure el curs vinent a Fontajau de la mà d'un equip de qui ahir es varen conèixer els dorsals de les diferents jugadores. Bé, tots els números menys el de Laia Palau. La base barcelonina sol jugar amb el «9», però a l'Spar Citylift Girona aquest dorsal està retirat perquè va pertànyer a Noemí Jordana que té la seva samarreta penjada del sostre del pavelló de Fontajau.

L'ara vicepresidenta del club es va retirar després de la final de lliga del 2017, perduda contra l'Avenida en el tercer partit, i a principi de la temporada passada el club li va fer un homenatge conjunt amb Anna Carbó, en el qual es van retirar les seves dues samarretes: la número 9 de Jordana i la 7 de Carbó. Encara que la FEB no posa problemes perquè es jugui amb dorsals que, teòricament, s'han retirat, la junta directiva de l'Uni Girona entén que el 9 i el 7 no s'han d'utilitzar en el primer equip. La temporada passada, Astou Traoré va jugar amb el 7, perquè l'homenatge, i la retirada de les samarretes es va fer quan la temporada ja havia començat.

Així, ahir l'Spar Citylift Girona va fer públics els dorsals de totes les jugadores menys el de Palau. Núria Martínez continuarà amb l'1, Rosó Buch durà el 6 i Nadia Colhado el 31, mentre que Helena Oma recupera el 16 que ja tenia abans de la seva cessió al Cadí la Seu. Pel que fa a les cares noves, Bea Sánchez jugarà amb el 10 que ja tenia a Ferrol, Shay Murphy amb un 14 que també ha lluit en altres clubs i la nord-americana Keisha Hampton jugarà amb el 24. Finalment, la pivot txeca Julia Reisingerova es quedarà amb el 44 que la temporada passada era de la gironina Laura Roig. L'Spar Citylift Girona també va fer públic ahir els dorsals amb que jugaran algunes de les joves vinculades del GEiEG de Copa Catalunya o de júnior que reforçaran al primer equip. Belén González Valdayo i Núria Bagaria del GEiEG portaran les samar­retes amb els números 4 i 8 respectivament; mentre que la vidrerenca Aina Martín, que tindrà fitxa del GEiEG però estarà en dinàmica del primer equip tindrà l'11, i la júnior Fatou Cisse el 27. Des d'avui, les noves samarretes ja es poden comprar on-line a través de la web del club.