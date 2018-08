L'Espanyol tanca la venda d'Aaron Martín al Mainz 05

El lateral esquerre Aarón Martín jugarà al Mainz 05, després de l'acord que l'Espanyol va tancar ahir amb l'entitat alemanya. El club blanc-i-blau rebrà a canvi tres milions d'euros. El contracte comporta una cessió per aquest valor per aquesta temporada i, en el cas que el jove futbolista disputi un total de deu partits oficials, el Mainz 05 abonarà sis milions més i es adquirirà els drets esportius i econòmics del jugador al final del curs. En aquesta operació també es preveuen fins a tres milions d'euros més per a l'Espanyol, supeditats a variables esportives mentre el futbolista pertanyi al conjunt alemany.