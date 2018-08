El retorn d'Aimar Moratalla al Llagostera, un veterà de referència per al vestidor

Ha passat una dècada des que Aimar Moratalla aterrava per primera vegada al Llagostera amb només 21 anys. Ara, però, el jugador amb més temporades al club blaugrana torna sent «millor futbolista que abans» per aportar a l'equip d'Oriol Alsina la veu de l'experiència. Aquella que tothom hauria d'escoltar i agafar de referent. Sobretot, tenint en compte que ha contribuït directament en els millors moments de la història del Llagostera: els ascensos a Segona Divisió B i a Segona A. Aimar va arribar el curs 2009-10 amb el club instal·lat a la Tercera Divisió; va passar del futbol regional al professional en un marge de set cursos, i va desvincular-se del conjunt gironí l'estiu del 2016 -coincidint amb el descens a Segona B- per recalar al Seinäjoki finlandès. Durant aquest temps, el de Sant Antoni de Vilamajor també ha jugat al Cornellà, Granollers i Europa.

«Vaig trucar a l'Oriol perquè tenia ganes de tornar al Llagostera, que ho ha estat tot per mi. Tant en l'aspecte emocional com també en el futbolístic. Aquí he crescut com a jugador, m'he fet professional i he viscut els moments més feliços de la meva carrera esportiva», va explicar Aimar durant la seva presentació. Tot això amb l'afegit «del projecte ambiciós i il·lusionant» que té l'entitat blaugrana amb «Oriol Alsina com a entrenador», qui li ha «donat tot com a jugador» i li ha permès igualment «aconseguir-ho tot». D'entre tots aquests anys que l'han consolidat com tot un veterà al vestidor, el vallesà guarda especial record la victòria del play-off contra el Nàstic de Tarragona que els va permetre fer el salt a la categoria de plata.

Llavors ja tenia 27 anys i en feia sis que estava al Llagostera, però va tornar a sentir-se com un nen petit. «Quan l'àrbitre va xiular el final, no podia deixar de plorar de felicitat. Entre tots havíem aconseguit portar el Llagostera a Segona, una cosa impensable per a un poble tan petit», confessava. Han passat més de quatre anys d'aquell partit, i els gironins han patit dos descensos pràcticament consecutius. L'últim va suposar el retorn a Tercera, després de caure per la mínima a Izarra a finals de maig. No obstant això, Aimar resta importància a l'assumpte i espera «viure una temporada bonica en què els aficionats gaudeixin del futbol». Amb el seu retorn al club blaugrana, el lateral dret vol aprofitar la seva experiència per tornar a «aportar les qualitats que ja vaig demostrar quan estava aquí i sumar dins i fora del camp». «He après quan s'ha de córrer, cometo menys errors i he crescut molt a nivell tàctic i psicològic», va dir.

El projecte del Llagostera



Aimar s'ha convertit en el dotzè fitxatge, i segurament amb més ressò, dels llagosterencs, que aquest estiu han tingut un munt de moviments a la plantilla. Els reforços han estat per a tots els gustos: joventut i experiència. Amb un projecte encapçalat pel tècnic Oriol Alsina, els blaugrana són candidats a aspirar les primeres posicions de la classificació en aquesta temporada a la Tercera Divisió. El principal objectiu és la permanència, tot i que no es descarta ser més ambiciosos i mirar cap amunt. «Tenim jugadors que en funció del rival i la grandària del camp poden jugar de diverses maneres. Hem de tenir en compte que més de la meitat són nous i tot porta un procés d'adaptació», va comentar l'entrenador.