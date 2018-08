Adel Mechaal es queda a les portes del podi en la final europea dels 10.000

El palamosí Adel Mechaal es va quedar ahir a les portes de les medalles en la final de 10.000 metres al Campionat d'Europa absolut de Berlín en que l'italià Crippa li va acabar prenent el bronze en els últims instants. Mechall va fer una cursa intel·ligent en una final molt descontrolada, plena de canvis de ritme, en què alguns dels grans favorits, com el turc Arikan o l'alemany Ringer, no varen poder aguantar i van haver de retirar-se.

El títol de campió d'Europa va ser per al francèsMorhad Amdouni, el més ràpid en l'última volta, per davant del belga Abdi i de l'italià Crippa. Mechaal, que ja havia dit que el seu estat de forma no era el d'altres anys, no va tenir suficient força en l'última recta. «Crec que estic més preparat per als 5.000 que per als 10.000, el quart lloc és un bon resultat», va dir Mechaal en declaracions a Teledeporte després de la prova. «He volgut trencar una mica la cursa i m'han faltat les forces al final», va explicar abans de reconèixer que «no venia en el millor moment de forma». Adel Mechaal va dir que, de cara a la propera temporada, té pensat tornar a la prova dels 1.500 metres, on creu que pot baixar dels tres minuts i mig.



Bronze per a Julia Takacs

L'atleta espanyola va guanyar la medalla de bronze en la prova de 50 quilòmetres marxa, en una prova en la qual la portuguesa Inês Henriques es va proclamar campiona continental en l'estrena de la distància en un Europeu. Julia Takacs, d'origen hongarès, de 29 anys i única campiona d'Espanya dels 50 quilòmetres, va realitzar una sensacional cursa de menys a més per aconseguir en els últims quilòmetres els llocs de podi i concloure amb un temps de 4:15:22. Mentrestant, Henrique va unir un nou èxit al seu títol mundial després de creuar la línia amb 4:09:20, per davant de la ucraïnesa Alina Tsviliy, plata.