El Bordils inicia la pretemporada amb una plantilla per «mirar més amunt»

El Bordils comença el curs 2018-19 de manera inusual. Acostumats a veure cada estiu com molts dels seus jugadors decideixen marxar i fitxar per equips amb majors pressupostos i categories superiors, aquest es presenta diferent per als gironins. El tècnic Sergi Catarain, que encara el segon any a la banqueta, va iniciar els entrenaments dilluns passat amb més altes que baixes al seu equip.

Excepte les baixes de Mario Martínez i Karl Bogo (amb una lesió de llarga durada), la resta de jugadors de la plantilla segueixen i s'hi afegeixen les altes d'Esteve Ferrer, David Masmiquel i Marc Canyigueral, que ha començat a entrenar-se però està pendent de saber on tindrà la plaça de docent i veure si ho pot compaginar amb el club del seu poble.

A més a més, Catarain podria comptar més endavant amb la reincorporació de Gerard Farrerons, un reforç per a la banda dreta. El jugador va patir una lesió al genoll dret abans de començar la temporada passada i des de llavors ha tingut diverses complicacions. De moment, s'està recuperant d'una operació al lligament encreuat anterior i, si tot evoluciona correctament, a l'octubre podria tornar.

«Tenim un equip que il·lusiona, té ganes de treballar i d'afrontar el repte. Volem ser competitius i mirar més amunt», apunta el director esportiu Jesús Mach tot esperant el debut dels homes de Catarain a la sisena temporada del Bordils a la Divisió d'Honor Plata contra el Santoña.

Amb els nous reforços, l'equip comptarà amb un grau d'experiència perquè tots tres –Ferrer, Masmiquel i Canyigueral– «coneixen el club i saben perfectament la nostra filosofia». Mach destaca que amb la seva arribada els «entrenaments seran molt més competitius» ja que hi aportaran «els seus minuts de qualitat». Ferrer torna al club després de passar-se dues temporades al Tuïr francès i Masmiquel ho fa procedent del GEiEG. Sobre el futur de Canyigueral aquest curs al Bordils, que encara no pot confirmar-se al cent per cent, el director esportiu considera que «és un hàndicap perquè la seva feina és la principal prioritat, però és important per a nosaltres i intentarà compaginar-ho per poder jugar». «Esperem que la destinació com a professor li permeti fer les dues coses. Ens fa molta il·lusió que torni al Bordils. És un jugador de la casa, que coneix tota l'estructura del club i ha jugat amb molts jugadors de la plantilla. Poder comptar amb ell seria molt important, però hem d'esperar al setembre», afegeix.

A l'espera de la notícia, Canyigueral ha començat a entrenar-se amb l'equip i tindrà fitxa per poder disputar tots els partits de pretemporada. El lateral, de 28 anys, torna a Bordils, després de no decidir seguir al Ciutat Encantada de Conca. Els jugadors Joan Comas i Oriol Márquez encara no s'han entrenat amb el grup perquè estan de vacances i treballant, respectivament.

La primera prova per al Bordils 2018-19 serà el proper dimecres 22 d'agost al pavelló Blanc-i-Verd, on jugarà una de les semifinals de la Supercopa de Catalunya contra el Granollers, de la Lliga Asobal. Tot seguit tindran tres partits amistosos més. El primer serà davant l'Adrianenc el 29 d'agost, quatre dies després visitaran el Sant Quirze i el 5 de setembre rebran al Barça B per acabar la preparació abans de començar la lliga el 15 de setembre.